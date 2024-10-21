Тейлор Свіфт, Ілон Маск та Халк Хоган: як зірки агітують за Трампа і Гарріс

На виборах у США за кандидатів у президенти активно агітують не лише їх однопартійці, а й різноманітні зірки спорту, шоу-бізнесу та лідери громадської думки.

ЗМІСТ

Команди обох кандидатів у президенти США, Камали Гарріс та Дональда Трампа використовують під час кампанії так званих VIP-агітаторів. Це митці, колишні і чинні політики, підприємці чи просто популярні блогери. У більшості з них величезна аудиторія в соцмережах. Але не лише цим вони можуть допомогти кандидатам.

Хто підтримує Гарріс

На сторону кандидатки від демократів стала більша частина так званих селебріті Голівуду: Бейонсе, Аріана Гранде, Джордж Клуні, Кеті Перрі, і багато інших. Та американські оглядачі виділяють з них, перш за все, співачку Тейлор Свіфт, яка підтримала Камалу Гарріс 11 вересня, одразу після президентських дебатів у США. Свіфт має дуже дисципліновану аудиторію. Але серед її шанувальників насамперед молодь та жінки – вони і так значною мірою підтримують демократку.

Гарріс також активно залучає впливових топ-представників Демократичної партії. За неї на мітингах виступають колишні президенти США Білл Клінтон та Барак Обама.

Як зазначає Reuters, Обама, який перебував у Білому домі з 2009 по 2017 роки, зосередився на виборцях-чоловіках – категорії, яка на цих виборах більше схильна голосувати за Трампа. Інша його цільова аудиторія – молодь в університетах, яку він має стимулювати до голосування на останньому етапі кампанії. Обама та його дружина Мішель виступили з промовами на підтримку Гарріс під час національного з'їзду Демократичної партії в серпні цього року. Також він агітує за кандидатку від демократів на мітингах по "хитких" штатах – Пенсильванії, Мічигані Вісконсіні.

Президент США у 1993-2001 роках Білл Клінтон більше зосереджується на штатах "Сонячного поясу": Джорджія, Невада, Арізона. Зокрема, він уже побував у Лас-Вегасі. Колишній президент намагатиметься звертатись до сільських виборців, серед яких за даними опитувань Гарріс має гірші результати, ніж деякі з останніх кандидатів від Демократичної партії, повідомляє CNN.

До цієї ж категорії політичних VIP-агітаторів можна віднести і нинішнього господаря Білого дому Джо Байдена, у якого Гарріс залишається віце-президенткою.

Хто підтримує Трампа

За кандидата від республіканців агітує менше поп-зірок. Однак про свою підтримку йому заявили репери Каньє Вест, Азілія Бенкс та Ліл Памп, пуерториканські співаки Ануель АА та Джастін Куїлес, рок-музикант Кід Рок.

Серед них одним з найбільш впливових та суперечливих є Каньє Вест. Крім власне музики, він є власником кількох брендів одягу та є впливовою фігурою в індустрії моди. Вест виступав за Трампа, ще коли той очолював Білий дім у 2016–2020 роках. Під час виборів 2020 року Каньє Вест сам був кандидатом у 12 штатах, але набрав мінімальну кількість голосів. Він планував брати участь у виборах у 2024 році та розповідав, як у 2022 році запропонував Трампу бути його кандидатом у віце-президенти.

Водночас Трампа підтримало багато кантрі-співаків. Цей жанр має корені у народній музиці Європи, яка потрапила у США з мігрантами. Кантрі особливо популярний в невеликих містах та селах півдня та південного заходу США, які традиційно підтримують республіканців.

Про підтримку Трампа заявили: Джейсон Алдін, Біллі Рей Сайрус, Лі Грінвуд, Джон Річ та Тревіс Трітт. Хоча для української аудиторії вони можуть бути маловідомими, але у своїй ніші мають не менший вплив, ніж поп-зірки. Як і у випадку з Гарріс, кантрі-співаки працюють переважно на аудиторію, яка і так прихильна до Трампа.

Свою підтримку Трампу висловили популярні екс-рестлери Халк Хоган, Кейн та Андертейкер. Реслінг – це вид спортивних розваг, що поєднує елементи бойових мистецтв, атлетики та театру. Як і кантрі, він є насамперед американським культурним феноменом.

Хоган виступив на з'їзді Республіканської партії, де висунули Трампа, та у своєму стилі розірвав футболку, показавши червону майку з брендом "Трамп-Венс". Загалом у політика давні зв'язки з індустрією реслінгу, він кілька разів бував на шоу WWE – найбільшої компанії в цій індустрії, що дає Трампу додаткові можливості для реклами. Кейн (справжнє ім'я Глен Джейкобс) давно в політиці представляє республіканців і з 2018 року очолює округ у штаті Теннессі. Своєю чергою Андертейкер (Марк Келвей) записав із Трампом подкаст.

Ілон Маск на мітингу Дональда Трампа (фото: x.com/itsavibe)

За Дональда Трампа агітує і мільярдер Ілон Маск. Він виділив на кампанію політика 75 млн доларів, повідомляє Financial Times. Важливо, що Маску належить соцмережа Х (колишній Твіттер), де команда Трампа має можливість вести агітацію без перешкод.

Скандал з репером P. Diddy та вибори в США

На початку осені у США виник один з найбільших скандалів у шоу-бізнесі останніх часів. 16 вересня арештували відомого американського репера P. Diddy (справжнє ім'я Шон Комбс). Його звинувачують у секс-торгівлі та рекеті. Позови проти нього подали понад 100 осіб. P. Diddy протягом багатьох років організовував масштабні вечірки, на яких побувала мало не половина Голлівуду.

Під час огляду його особняка в Лос-Анджелесі поліція виявила предмети, які, за їхніми словами, призначалися для використання в оргіях, відомих як "білі вечірки", зокрема це наркотики та понад 1000 пляшок дитячої олії. Відвідували такі вечірки Вілл Сміт, Періс Гілтон, Мерая Кері, Каньє Вест, Кара Делевінь, Снуп Дог, Джей Ло, Бейонсе, Опра Вінфрі та Леонардо Ді Капріо.

Скандал у своїх цілях використовують кандидати у президенти США. І Трамп, і Гарріс намагаються пов'язати P. Diddy із суперником.

Як стало відомо, із Гарріс репер перетинався у 2020 році. Він був організатором зборів щодо расової нерівності під час пандемії COVID-19. Гарріс публічно подякувала йому через твіттер. Трамп також опублікував, а потім видалив фото Гарріс 2000 року, нібито із P. Diddy, однак з'ясувалося, що на фото був тодішній бойфренд політикині.

Водночас зв'язки Трампа зі скандальним репером сягають ще 90-х років, коли вони обидва були відомими бізнесменами в Нью-Йорку. Трамп називав P. Diddy "легендарним" у запрошенні на його день народження 1998 року. Однак їх стосунки зіпсувалися під час першого президентства Трампа. А у 2020 році P. Diddy підтримав на виборах Джо Байдена.