Роббі Вільямс став президентом улюбленого футбольного клубу

49-річний музикант опинився в кріслі президента "сміливців". Він із дитинства був фанатом команди.

"Моє життя дивне та чудове. У ньому було чимало поворотів, і опинитися в ролі президента – це щось особливе. Якби не Керол (Шенахан – ред.) та її сім'я – нічого цього не трапилося б. Вони оживили це місце, я помітив це й зацікавився", – розповів Вільямс.

За словами знаменитого співака, спілкування з родиною співвласниці "Порт Вейла" змусило його знову "віддати своє серце клубу". У лютому 2006 року Вільямс інвестував 240 тисяч фунтів у "сміливців", але втратив левову частку коштів після запровадження зовнішньої адміністрації через 6 років. На честь музиканта названий ресторан на домашній арені "Порт Вейла".

У нинішньому сезоні "сміливці" боряться за виживання в Лізі 1. "Порт Вейл" іде на 20-й позиції у дивізіоні та лише на три пункти випереджає зону вильоту. Відносним успіхом команди став виступ у Кубку ліги, де клуб Вільямса дійшов до чвертьфіналу.

Хто такий Роббі Вільямс

Уродженець Сток-он-Трента, британський співак, автор пісень і актор. У 1990-1995 рр. був учасником гурту Take That.

У 1997 році випустив перший сольний альбом – Life thru a Lens. У наступні роки випустив понад десяток платівок, а сумарний продаж альбомів по всьому світу перевищив 75 млн копій. За роки музичної кар'єри здобув 18 статуеток Brit Awards. У 2009-2011 рр. знову виступав із Take That.

У 2010-му одружився з американською актрисою Айдою Філд, пара виховує чотирьох дітей. У різні роки Вільямс страждав від алко- та наркотичної залежностей, хворіє на дислексію і дискалькулію.