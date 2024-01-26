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"Ліверпуль" анонсував відставку Клоппа: відомі терміни

Ліверпуль, П'ятниця 26 січня 2024 13:09
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"Ліверпуль" анонсував відставку Клоппа: відомі терміни Фото: Юрген Клопп узявся тренувати мерсисайдців у 2015 році (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп несподівано вирішив завершити співпрацю з англійським грандом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Німецький фахівець покине "червоних" після нинішнього сезону. Разом із ним з "Енфілда" поїде й увесь тренерський штаб.

"Мені абсолютно все подобається в цьому клубі, мені до вподоби місто, мені подобається все в наших уболівальників, команда, персонал. Я люблю все. Але те, що я все ж приймаю це рішення, демонструє вам, що я впевнений в його необхідності", – заявив Клопп.

56-річний німець зізнався, що втратив енергію. Тренер давно виношував ідею відставки та не має жожних проблем. За його словами, він спокійно прийняв такий стан речей та зможе працювати далі.

Хто такий Юрген Клопп

Уродженець Штутгарта, футболіст і тренер. На професіональному рівні виступав за "Пфорцхайм", дубль франкфуртського "Айнтрахта", зінлігенську "Вікторію", "Рот-Вайсс" із Франкфурта та "Майнц".

Після завершення ігрової кар'єри в 2001 році очолив "Майнц". Попрацював із "карнавальниками" понад 7 років і перебрався до "Боруссії" з Дортмунда. Двічі зробив "джмелів" чемпіонами Німеччини, виграв Кубок і два Суперкубка Німеччини, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2012/13.

У жовтні 2015-го став керманичем "Ліверпуля". На чолі "червоних" виграв чемпіонський титул АПЛ 2019/20, здобув Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

До слова, раніше легендарний тренер Загалло відійшов у вічність в 92 роки.

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Юрген Клопп Ливерпуль Чемпіонат Англії
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