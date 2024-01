Робби Уильямс стал президентом любимого футбольного клуба

49-летний музыкант оказался в кресле президента "храбрецов". Он с детства был фанатом команды.

"Моя жизнь удивительна и прекрасна. В ней было немало поворотов, и оказаться в роли президента – это что-то особенное. Если бы не Кэрол (Шенахан – ред.) и ее семья – ничего этого не случилось бы. Они оживили это место, я заметил это и заинтересовался", – рассказал Уильямс.

По словам знаменитого певца, общение с семьей совладелицы "Порт Вейла" заставило его снова "отдать свое сердце клубу". В феврале 2006 года Уильямс инвестировал 240 тысяч фунтов в "храбрецов", но потерял львиную долю средств после введения внешней администрации 6 лет спустя. В честь музыканта назван ресторан на домашней арене "Порт Вейла".

В нынешнем сезоне "храбрецы" борются за выживание в Лиге 1. "Порт Вейл" идет на 20-й позиции в дивизионе и лишь на три пункта опережает зону вылета. Относительным успехом команды стало выступление в Кубке лиги, где клуб Уильямса дошел до четвертьфинала.

Кто такой Робби Уильямс

Уроженец Сток-он-Трента, британский певец, автор песен и актер. В 1990–1995 гг. был участником группы Take That.

В 1997 году выпустил первый сольный альбом – Life Thru a Lens. В последующие годы выпустил более десятка пластинок, а суммарная продажа альбомов по всему миру превысила 75 млн копий. За годы музыкальной карьеры получил 18 статуэток Brit Awards. В 2009-2011 гг. снова выступал с Take That.

В 2010-м женился на американской актрисе Айде Филд, пара воспитывает четырех детей. В разные годы Уильямс страдал от алко- и наркотической зависимостей, болеет дислексией и дискалькулией.