RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Робби Уильямс стал президентом любимого футбольного клуба

Фото: Робби Уильямс в VIP-ложе "Вейл Парк" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Британский певец Робби Уильямс занял президентский пост коллектива английской Лиги 1 – "Порт Вейла" из Сток-он-Трента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

49-летний музыкант оказался в кресле президента "храбрецов". Он с детства был фанатом команды.

"Моя жизнь удивительна и прекрасна. В ней было немало поворотов, и оказаться в роли президента – это что-то особенное. Если бы не Кэрол (Шенахан – ред.) и ее семья – ничего этого не случилось бы. Они оживили это место, я заметил это и заинтересовался", – рассказал Уильямс.

По словам знаменитого певца, общение с семьей совладелицы "Порт Вейла" заставило его снова "отдать свое сердце клубу". В феврале 2006 года Уильямс инвестировал 240 тысяч фунтов в "храбрецов", но потерял львиную долю средств после введения внешней администрации 6 лет спустя. В честь музыканта назван ресторан на домашней арене "Порт Вейла".

В нынешнем сезоне "храбрецы" борются за выживание в Лиге 1. "Порт Вейл" идет на 20-й позиции в дивизионе и лишь на три пункта опережает зону вылета. Относительным успехом команды стало выступление в Кубке лиги, где клуб Уильямса дошел до четвертьфинала.

Кто такой Робби Уильямс

Уроженец Сток-он-Трента, британский певец, автор песен и актер. В 1990–1995 гг. был участником группы Take That.

В 1997 году выпустил первый сольный альбом – Life Thru a Lens. В последующие годы выпустил более десятка пластинок, а суммарная продажа альбомов по всему миру превысила 75 млн копий. За годы музыкальной карьеры получил 18 статуэток Brit Awards. В 2009-2011 гг. снова выступал с Take That.

В 2010-м женился на американской актрисе Айде Филд, пара воспитывает четырех детей. В разные годы Уильямс страдал от алко- и наркотической зависимостей, болеет дислексией и дискалькулией.

К слову, ранее Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Англии