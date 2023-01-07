РНБО затвердила план роботи на 2023 рік: з'явилися деталі

Сьогодні, 7 грудня, відбулось перше в цьому році засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому затвердили План розгляду питань на засіданнях РНБО на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РНБО в Facebook.

За рішенням РНБО заплановано приділити значну увагу питанням розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2026 року. Основними завданнями для розвитку стане забезпечення: стійкості функціонування та розвитку національної економіки в умовах воєнного стану;

інформаційної безпеки на деокупованих територіях України;

захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій та інше. Також значну увагу буде приділено питанням розвитку науки та техніки, а також інноваційній діяльності.