РНБО затвердила план роботи на 2023 рік: з'явилися деталі
Сьогодні, 7 грудня, відбулось перше в цьому році засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому затвердили План розгляду питань на засіданнях РНБО на 2023 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РНБО в Facebook.
За рішенням РНБО заплановано приділити значну увагу питанням розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2026 року.
Основними завданнями для розвитку стане забезпечення:
- стійкості функціонування та розвитку національної економіки в умовах воєнного стану;
- інформаційної безпеки на деокупованих територіях України;
- захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій та інше.
Також значну увагу буде приділено питанням розвитку науки та техніки, а також інноваційній діяльності.
Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якій обговорювалися тенденції 2023 року.
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