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РНБО затвердила план роботи на 2023 рік: з'явилися деталі

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Україна, Субота 07 січня 2023 22:15
РНБО затвердила план роботи на 2023 рік: з'явилися деталі Фото: секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 грудня, відбулось перше в цьому році засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому затвердили План розгляду питань на засіданнях РНБО на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РНБО в Facebook.

За рішенням РНБО заплановано приділити значну увагу питанням розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2026 року.

Основними завданнями для розвитку стане забезпечення:

  • стійкості функціонування та розвитку національної економіки в умовах воєнного стану;
  • інформаційної безпеки на деокупованих територіях України;
  • захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій та інше.

Також значну увагу буде приділено питанням розвитку науки та техніки, а також інноваційній діяльності.

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якій обговорювалися тенденції 2023 року.

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