Зеленський провів засідання РНБО: затвердили план роботи на рік

Сьогодні, 7 січня, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Відбулося чергове засідання РНБО. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО цього року. Це буде не менш потужно, ніж у минулі роки. Головний пріоритет - це забезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятися всіма кроками, які необхідні, всіма способами, які спрацюють", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щосьогодні президент ввів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій проти низки російських артистів на 10 років. Зокрема, обмеження запровадили проти співака Філіпа Кіркорова та режисера Микити Міхалкова.

Також ми писали, що 2 січня Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якій обговорювалися тенденції 2023 року.

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