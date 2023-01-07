СНБО утвердил план работы на 2023 год: появились детали

Сегодня, 7 декабря, прошло первое в этом году заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором утвердили План рассмотрения вопросов на заседаниях СНБО на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СНБО в Facebook.

Также большое внимание будет уделено вопросам развития науки и техники, а также инновационной деятельности.

По решению СНБО запланировано уделить большое внимание вопросам развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2026 года.

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.