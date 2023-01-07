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СНБО утвердил план работы на 2023 год: появились детали

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Украина, Суббота 07 января 2023 22:15
СНБО утвердил план работы на 2023 год: появились детали Фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 декабря, прошло первое в этом году заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором утвердили План рассмотрения вопросов на заседаниях СНБО на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СНБО в Facebook.

По решению СНБО запланировано уделить большое внимание вопросам развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2026 года.

Основными задачами для развития станет обеспечение:

  • устойчивости функционирования и развития национальной экономики в условиях военного положения;
  • информационной безопасности на деоккупированных территориях Украины;
  • защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины на условиях ведения военных действий и прочее.

Также большое внимание будет уделено вопросам развития науки и техники, а также инновационной деятельности.

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.

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