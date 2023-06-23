РНБО вирішила взятися за суди: Зеленський і Стефанчук розкрили деталі

За його словами, кримінальну відповідальність планують підвищити завдяки збільшенню тривалості ув'язнення до 15 років з конфіскацією майна.

"І щоб це стосувалось тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках. Наступне: мають бути перевірки доброчесності суддів, і не лише перед призначенням на посаду… Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок. І вважаю, що варто перевіряти в тому числі з використанням детектора брехні", - заявив Зеленський.

А ось голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що буде проведено перевірку ВРП суддів Верховного суду на предмет причетності їх до скоєння потенційних злочинів та на предмет дотримання ними різних обставин, пов'язаних з їх діяльністю, і на предмет способу їх життя.

"Буде зроблена ціла низка заходів, які будуть використовувати при доборі суддів та при подальшій діяльності суддів. Так званий поліграф", - сказав Стефанчук на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Справа Князєва

У понеділок, 15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. А вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень Князєва. Його також позбавили посади голови суду.

18 травня, ВРП дала дозвіл на утримання під вартою Князєва, а вже ввечері його арештували до 14 липня з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

Сьогодні суд зменшив розмір застави Князєву, тепер він становить 75 мільйонів гривень.

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