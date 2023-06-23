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СНБО решил взяться за суды: Зеленский и Стефанчук раскрыли детали

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине будет проведена проверка судов, а также усилена уголовная ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

По его словам, уголовную ответственность планируется повысить благодаря увеличению продолжительности заключения до 15 лет с конфискацией имущества.

"И чтобы это касалось тех, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях. Следующее: должны быть проверки добродетели судей, и не только перед назначением на должность... Время может, к сожалению, менять людей, относительно которых в начале работы в судах было положительное заключение. И считаю, что следует проверять в том числе с использованием детектора лжи", - заявил Зеленский.

А вот председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что будет проведена проверка ВРП судей Верховного суда на предмет причастности их к совершению потенциальных преступлений и на предмет соблюдения ими различных обстоятельств, связанных с их деятельностью, и на предмет их образа жизни.

"Будет сделан целый ряд мер, которые будут использовать при отборе судей и дальнейшей деятельности судей. Так называемый полиграф", - сказал Стефанчук на брифинге по итогам заседания СНБО.

Дело Князева

В понедельник, 15 мая, правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. А на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий Князева. Его также лишили должности главы суда.

18 мая ВРП дала разрешение на содержание под стражей Князева, а уже вечером его арестовали до 14 июля с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

Сегодня суд уменьшил размер залога Князеву, теперь он составляет 75 миллионов гривен.

Больше о деле читайте в материале РБК-Украина.

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