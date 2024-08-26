В РНБО відреагували на затримання Дурова у Франції: що буде з Telegram в Україні

За його словами, ситуація має дві складові. Перша - посилення регулювання соціальних мереж у Європі, що супроводжується прийняттям відповідних законів. Павло Дуров, який завжди уникав будь-якого регулювання, особливо з боку України, опинився під тиском через ці зміни. Європа, за словами Коваленка, нагадує Дурову, що його дії мають відповідати законам, адже він є громадянином Франції.

Друга складова стосується діяльності російської розвідки. У Франції російські спецслужби через Telegram вербують людей для виконання різних завдань - від інформаційних атак, як антиукраїнські графіті, до реальних диверсій, зокрема підриву залізничних колій.

Як стверджує Коваленко, вербування проходить в Telegram, тому не виключено, що західні розвідки зацікавлені у доступі до інформації зсередини цієї платформи, щоб розкрити російську агентурну мережу, керовану Генштабом РФ.

На думку Коваленка, подальша доля Telegram залежить від дій Дурова. Якщо він прийме правильні рішення, месенджер може стати безпечнішим. Проте важливо враховувати не лише геополітичний аспект, але й законодавчий.

Заборона Telegram в Україні

Щодо ситуації в Україні, Коваленко застерігає від поспішних рішень про заборону Telegram. Він підкреслює, що розвідка України також використовує функціонал Telegram для отримання корисної інформації.

Він зауважив, що попри заклики заборонити месенджер, необхідно враховувати, що заборона повинна супроводжуватися альтернативними рішеннями. Заборона без відповіді на питання про заміщення та розвідувальні операції може принести більше шкоди, ніж користі. Тому, за словами Коваленка, галасливі заяви без конкретних планів не є державницькою позицією.