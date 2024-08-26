ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд продовжив арешт засновнику Telegram Дурову

Понеділок 26 серпня 2024 02:28
UA EN RU
Суд продовжив арешт засновнику Telegram Дурову Фото: співзасновник мессенджера Telegram Павло Дуров (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Паризький суд продовжив ще на 48 годин термін утримання під вартою співзасновнику Telegram Павлу Дурову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Таким рішенням, за даними ЗМІ, суд збільшив термін його утримання під вартою до 96 годин. За час, що залишився, Дурову мають висунути обвинувачення або випустити на свободу.

Водночас, у процесі розслідування особливо тяжких злочинів, у Франції можуть продовжити арешт до 144 годин.

Затримання Дурова

Ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа французькі силовики затримали засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Слідство проводить попереднє розслідування та звинувачує його у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей.

У Франції його також звинувачують у тому, що він не модерував сервіс та не працював зі слідством. Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Водночас адміністрація мессенджера спростувала звинувачення і підкреслила, що компанія працює у правовому полі ЄС.

Про те, що відомо про арешт Дурова у Франції і що буде з Telegram, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Павло Дуров
NEWS
Зеленський збирає на завтра нараду щодо зрадників, які втекли з України
Зеленський збирає на завтра нараду щодо зрадників, які втекли з України
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна