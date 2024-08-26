Суд продовжив арешт засновнику Telegram Дурову

Паризький суд продовжив ще на 48 годин термін утримання під вартою співзасновнику Telegram Павлу Дурову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Водночас, у процесі розслідування особливо тяжких злочинів, у Франції можуть продовжити арешт до 144 годин.

Таким рішенням, за даними ЗМІ, суд збільшив термін його утримання під вартою до 96 годин. За час, що залишився, Дурову мають висунути обвинувачення або випустити на свободу.

Затримання Дурова

Ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа французькі силовики затримали засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Слідство проводить попереднє розслідування та звинувачує його у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей.

У Франції його також звинувачують у тому, що він не модерував сервіс та не працював зі слідством. Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Водночас адміністрація мессенджера спростувала звинувачення і підкреслила, що компанія працює у правовому полі ЄС.

Про те, що відомо про арешт Дурова у Франції і що буде з Telegram, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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