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РНБО ухвалила важливі рішення щодо російських церков в Україні: що відомо

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 1 грудня, відбулось засідання РНБО України на якому розглядались численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з Росією. Уряд має підготувати законопроект, який унеможливить діяльність таких релігійних організацій в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Перше. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій", - йдеться у заяві.

Президент зазначив, що Державна служба з етнополітики та свободи совісті має забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів.

Також планується забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

"Четверте. Усім органам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції - прізвища будуть оприлюднені невдовзі", - додав Зеленський.

Президент пояснив, що наразі потрібно підвищити статус та посилити можливості Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Він анонсував реформу цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави.

Нагадаємо, що СБУ під час обшуків в семінарії та єпархії УПЦ (МП) в Тернопільській області та Прикарпатті знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

СБУ повідомила про підозру священнослужителю з Лаври, на богослужіння якого вихваляли "русский мир".

Як повідомлялося, СБУ 22 листопада провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві.

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