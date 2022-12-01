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СНБО принял важные решения по российским церквям в Украине: что известно

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 1 декабря, состоялось заседание СНБО Украины, на котором рассматривались многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с Россией. Правительство должно подготовить законопроект, который исключит возможность деятельности таких религиозных организаций в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Первое. СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что Государственная служба по этнополитике и свободе совести должна обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.

Также планируется обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

"Четвертый. Всем органам, в компетенцию которых входят вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции - фамилии будут обнародованы вскоре", - добавил Зеленский.

Президент пояснил, что сейчас необходимо повысить статус и усилить возможности Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Он анонсировал реформу этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства.

Напомним, что СБУ во время обысков в семинарии и епархии УПЦ (МП) в Тернопольской области и Прикарпатье нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины.

СБУ сообщила о подозрении священнослужителю из Лавры, на богослужение которого восхваляли "русский мир".

Как сообщалось, СБУ 22 ноября провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

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