ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СНБО принял ряд решений по оборонному бюджету на 2025 год

Киев, Среда 02 октября 2024 17:41
UA EN RU
СНБО принял ряд решений по оборонному бюджету на 2025 год Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений насчет оборонного бюджета на следующий год. Их утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

Решение СНБО предусматривает ряд поручений Кабмину насчет расходов в проекте госбюджета по статьях, которые связаны с обеспечением нацбезопасности и обороны. Таким образом, правительство должно:

  • предусмотреть в проекте госбюджета общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 26,3% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины. Финансирование нужд сектора безопасности и обороны должно составить не менее 2 223 042,4 млн гривен;
  • обеспечить возможность увеличения в 2025 году расходов на нацбезопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства.
  • принять меры для того, чтобы в 2025 году была в первую очередь профинансирована деятельность субъектов сектора безопасности и обороны Украины по ряду направлений, в частности развития сектора по стандартам НАТО и ЕС, поддержка и увеличение способностей ВСУ и защита объектов критической инфраструктуры.
  • принять меры для обеспечения своевременного финансирования на выплату денежного обеспечения военных, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • обеспечить информирование аппарата СНБО каждый месяц до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны.

В то же время органам сектора безопасности и обороны Украины поручили:

  • усилить финансовую дисциплину в сфере управления бюджетными средствами и обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств;
  • обеспечить контроль за выполнением условий и сроков выполнения госконтрактов на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения.

При этом Минфин, согласно решению СНБО, должен обеспечить своевременное финансирование расходов Госбюджета, которые предусмотрены для сектора безопасности и обороны.

Что предшествовало

Напомним, ранее правительство подало в Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Инициатива, в частности, предусматривает повышение оборонных расходов.

Согласно документу, финансирование сектора безопасности и обороны в 2025 году должно составить 2223 млрд грн, это 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО Госбюджет Война в Украине
NEWS
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов