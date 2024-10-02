СНБО принял ряд решений по оборонному бюджету на 2025 год

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений насчет оборонного бюджета на следующий год. Их утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

Решение СНБО предусматривает ряд поручений Кабмину насчет расходов в проекте госбюджета по статьях, которые связаны с обеспечением нацбезопасности и обороны. Таким образом, правительство должно:

предусмотреть в проекте госбюджета общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 26,3% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины. Финансирование нужд сектора безопасности и обороны должно составить не менее 2 223 042,4 млн гривен;

обеспечить возможность увеличения в 2025 году расходов на нацбезопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства.

принять меры для того, чтобы в 2025 году была в первую очередь профинансирована деятельность субъектов сектора безопасности и обороны Украины по ряду направлений, в частности развития сектора по стандартам НАТО и ЕС, поддержка и увеличение способностей ВСУ и защита объектов критической инфраструктуры.

принять меры для обеспечения своевременного финансирования на выплату денежного обеспечения военных, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

обеспечить информирование аппарата СНБО каждый месяц до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны.

В то же время органам сектора безопасности и обороны Украины поручили:

усилить финансовую дисциплину в сфере управления бюджетными средствами и обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств;

обеспечить контроль за выполнением условий и сроков выполнения госконтрактов на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения.

При этом Минфин, согласно решению СНБО, должен обеспечить своевременное финансирование расходов Госбюджета, которые предусмотрены для сектора безопасности и обороны.