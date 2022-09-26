В РНБО спростували фейки щодо отримання виплат на деокупованих територіях

Серед населення розповсюджуються фейки про отримання пенсій та грошової допомоги на деокупованих територіях. Центр протидії дезінформації при РНБО наводить їх та спростовує, посилаючись на законодавство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД.
У відомстві навели три найпоширеніші фейки про отримання пенсій та грошової допомоги на деокупованих територіях:
1) Фейк: "Місто звільнили, але гроші ж зняти неможливо. Навіщо таке робити, якщо банки не працюють?!"
Пояснення: Всі громадяни деокупованих територій можуть зняти пенсії та грошову допомогу з карт на касах супермаркетів, аптек та АЗС (за умови наявності там готівки).
2) Фейк: "Якщо немає карти та документів, виплати отримати нереально"
Пояснення: Щоб отримати кошти, громадяни можуть:
3) Фейк: "Якщо відділення припинить роботу через обстріли, пенсію ніхто не отримає"
Пояснення: Можна перенаправити виплати на вашу фізичну або електронну картку, заповнивши заяву.
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