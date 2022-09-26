В РНБО спростували фейки щодо отримання виплат на деокупованих територіях

У відомстві навели три найпоширеніші фейки про отримання пенсій та грошової допомоги на деокупованих територіях:

1) Фейк: "Місто звільнили, але гроші ж зняти неможливо. Навіщо таке робити, якщо банки не працюють?!"

Пояснення: Всі громадяни деокупованих територій можуть зняти пенсії та грошову допомогу з карт на касах супермаркетів, аптек та АЗС (за умови наявності там готівки).

2) Фейк: "Якщо немає карти та документів, виплати отримати нереально"

Пояснення: Щоб отримати кошти, громадяни можуть:

В разі наявності смартфона або комп’ютера – через офіційний сайт або мобільний додаток свого банку випустити віртуальну картку та/або замовити доставку картки додому.

Скористатися послугою "З картки додому" від АТ "Укрпошта", щоб листоноша приносив переказ за вказаною адресою.

3) Фейк: "Якщо відділення припинить роботу через обстріли, пенсію ніхто не отримає"

Пояснення: Можна перенаправити виплати на вашу фізичну або електронну картку, заповнивши заяву.