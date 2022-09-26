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В СНБО опровергли фейки по получению выплат на деоккупированных территориях

Фото: В СНБО опровергли фейки по получению денежных выплат на деоккупированных территориях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Среди населения распространяются фейки о получении пенсий и пособий на деоккупированных территориях. Центр противодействия дезинформации при СНБО приводит их и опровергает, ссылаясь на законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.

В ведомстве привели три самых распространенных фейка о получении пенсий и денежной помощи на деоккупированных территориях:

1) Фейк: "Город уволили, но деньги же снять невозможно. Зачем такое делать, если банки не работают?!"

Объяснение: Все граждане деоккупированных территорий могут снять пенсии и денежную помощь с карт на кассах супермаркетов, аптек и АЗС (при наличии там наличных).

2) Фейк: "Если нет карты и документов, выплаты получить невозможно"

Чтобы получить средства, граждане могут:

  • При наличии смартфона или компьютера - через официальный сайт или мобильное приложение своего банка выпустить виртуальную карту и/или заказать доставку карты домой.
  • Воспользоваться услугой "С карты домой" от АО "Укрпочта", чтобы почтальон приносил перевод по указанному адресу.

3) Фейк: "Если отделение прекратит работу из-за обстрелов, пенсию никто не получит"

Объяснение: Вы можете перенаправить выплаты на вашу физическую или электронную карточку, заполнив заявление.

Напомним, что в России распространяют пропаганду о якобы планах украинских военных после освобождения Харьковской области наступать на территорию РФ.

Также в Совете нацбезопасности и обороны собрали главные фейки о реактивной системе залпового огня HIMARS.

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