В СНБО опровергли фейки по получению выплат на деоккупированных территориях

В ведомстве привели три самых распространенных фейка о получении пенсий и денежной помощи на деоккупированных территориях:

1) Фейк: "Город уволили, но деньги же снять невозможно. Зачем такое делать, если банки не работают?!"

Объяснение: Все граждане деоккупированных территорий могут снять пенсии и денежную помощь с карт на кассах супермаркетов, аптек и АЗС (при наличии там наличных).

2) Фейк: "Если нет карты и документов, выплаты получить невозможно"

Чтобы получить средства, граждане могут:

При наличии смартфона или компьютера - через официальный сайт или мобильное приложение своего банка выпустить виртуальную карту и/или заказать доставку карты домой.

Воспользоваться услугой "С карты домой" от АО "Укрпочта", чтобы почтальон приносил перевод по указанному адресу.

3) Фейк: "Если отделение прекратит работу из-за обстрелов, пенсию никто не получит"

Объяснение: Вы можете перенаправить выплаты на вашу физическую или электронную карточку, заполнив заявление.