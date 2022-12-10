У РНБО спростували фейк про погіршення якості водопровідної води в Україні

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про нібито падіння якості водопровідної води в Україні, користування якою може призвести до епідемій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram .

"Це свідома дезінформація кремля, який, поширюючи подібні фейки, намагається спровокувати паніку серед населення та посіяти зневіру у спроможність влади забезпечити населення якісною питною водою", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що насправді проведені МОЗ за 9 місяців поточного року майже 400 тисяч досліджень питної води централізованого водопостачання за мікробіологічними показниками та 670 тисяч за санітарно-хімічними показниками не виявили жодних відхилень від санітарних норм.

Зазначено, що обласними центрами контролю та профілактики хвороб МОЗ України за поточний рік не зафіксовано жодного спалаху, пов’язаного зі вживанням водопровідної води, про що відомство повідомило 9 грудня на своєму сайті.

У відомстві підкреслили, що мешканці можуть без ризиків користуватись централізованим водопостачанням, в тому числі й на деокупованих територіях.