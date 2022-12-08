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У Генштабі спростували фейки про грошову винагороду за ліквідацію російських солдатів

Новость на русском →
Четвер 08 грудня 2022 18:49
У Генштабі спростували фейки про грошову винагороду за ліквідацію російських солдатів Ілюстративне фото: у Генштабі спростували фейки про грошову винагороду за ліквідацію російських солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни розповсюджують фейки про те, що Україна нібито призначає грошову винагороду за знищення солдатів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Росіяни надають нібито докази призначення грошової винагороди за ліквідацію військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації від 700 до 1 тисячі доларів США", - заявляють у Генштабі.

Там зазначають, що такі фейки спрямовані на дискредитацію українського військово-політичного керівництва.

Нагадаємо, раніше начальник російської розвідки Сергій Наришкін поширював фейкову інформацію про те, що Польща нібито готує анексію західних областей України.

Також ми писали, що російські пропагандисти розповсюджують тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не вважає тіла загиблих у Бахмуті. Насправді йдеться не про втрати українських військових, а окупантів.

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