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У РНБО спростували чутки про "звільнення" Данілова

П'ятниця 02 лютого 2024 20:09
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У РНБО спростували чутки про "звільнення" Данілова Архівне фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Раді національної безпеки і оборони України сьогодні, 2 лютого, спростували фейк про нібито звільнення Олексія Данілова з посади секретаря координаційного органу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деякі Telegram-канали поширили інформацію про нібито звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

У РНБО спростували чутки про &quot;звільнення&quot; Данілова

Фото: Фейк (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що подібні "інсайди" є фейками, які грають на руку ворогу.

"Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - додали в ЦПД.

Фейки росіян

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово намагалися впливати на українців за допомогою фейків.

Зокрема, нещодавно пропагандисти країни-агресора стверджували, що США нібито дозволили Україні бити по російській території.

Також росіяни запустили фейк про те, що українські дипломати нібито попросили офіційні органи влади Німеччини передавати дані про чоловіків, які ходять на мітинги на підтримку України.

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РНБО фейки
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