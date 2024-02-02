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В СНБО опровергли слухи об "увольнении" Данилова

Пятница 02 февраля 2024 20:09
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В СНБО опровергли слухи об "увольнении" Данилова Архивное фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 2 февраля, опровергли фейк о якобы увольнении Алексея Данилова с должности секретаря координационного органа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Некоторые Telegram-каналы распространили информацию о якобы увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

В СНБО опровергли слухи об &quot;увольнении&quot; Данилова

Фото: Фейк (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные "инсайды" являются фейками, которые играют на руку врагу.

"Доверяйте только верифицированным источникам информации", - добавили в ЦПД.

Фейки россиян

Напомним, россияне уже неоднократно пытались влиять на украинцев с помощью фейков.

В частности, недавно пропагандисты страны-агрессора утверждали, что США якобы позволили Украине бить по российской территории.

Также россияне запустили фейк о том, что украинские дипломаты якобы попросили официальные органы власти Германии передавать данные о мужчинах, ходящих на митинги в поддержку Украины.

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СНБО фейки
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