В СНБО опровергли слухи об "увольнении" Данилова
В Совете национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 2 февраля, опровергли фейк о якобы увольнении Алексея Данилова с должности секретаря координационного органа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Некоторые Telegram-каналы распространили информацию о якобы увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Фото: Фейк (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные "инсайды" являются фейками, которые играют на руку врагу.
"Доверяйте только верифицированным источникам информации", - добавили в ЦПД.
Фейки россиян
Напомним, россияне уже неоднократно пытались влиять на украинцев с помощью фейков.
В частности, недавно пропагандисты страны-агрессора утверждали, что США якобы позволили Украине бить по российской территории.
Также россияне запустили фейк о том, что украинские дипломаты якобы попросили официальные органы власти Германии передавать данные о мужчинах, ходящих на митинги в поддержку Украины.
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