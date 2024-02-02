В СНБО опровергли слухи об "увольнении" Данилова

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 2 февраля, опровергли фейк о якобы увольнении Алексея Данилова с должности секретаря координационного органа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Некоторые Telegram-каналы распространили информацию о якобы увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Фото: Фейк (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные "инсайды" являются фейками, которые играют на руку врагу.

"Доверяйте только верифицированным источникам информации", - добавили в ЦПД.

Фейки россиян

Напомним, россияне уже неоднократно пытались влиять на украинцев с помощью фейков.

В частности, недавно пропагандисты страны-агрессора утверждали, что США якобы позволили Украине бить по российской территории.

Также россияне запустили фейк о том, что украинские дипломаты якобы попросили официальные органы власти Германии передавать данные о мужчинах, ходящих на митинги в поддержку Украины.