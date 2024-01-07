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США дозволили Україні бити з HIMARS по Росії? SPRAVDI спростували ворожий фейк

Україна, Неділя 07 січня 2024 20:23
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США дозволили Україні бити з HIMARS по Росії? SPRAVDI спростували ворожий фейк Фото: SPRAVDI зруйнували черговий фейк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В мережі з'явилась інформація, що Сполучені Штати Америки нібито дозволили Україні атакувати Росію з HIMARS, однак це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські ЗМІ з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк поширюють інформацію, що нібито США дозволили Україні застосовувати HIMARS для ударів по РФ.

Однак, за даними центру, Брінк не робила такої заяви - її вигадали пропагандисти зі "Страна.ua", які самі ж згодом опублікували спростування.

"Для створення фейку використали цитату посла за червень 2022 року - тоді США надали Україні пакет військової допомоги, який включав і боєприпаси для HIMARS", - пояснили в центрі.

США дозволили Україні бити з HIMARS по Росії? SPRAVDI спростували ворожий фейк

Проте ці ракети могли вражати цілі на відстані до 70 км, тобто ні про які удари по території РФ не йшлося.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ спростували фейк про загибель понад 100 бійців на Авдіївському напрямку.

Ми також повідомляли, що російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито "ураження бункера", у якому перебував заступник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ця інформація є фейковою.

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