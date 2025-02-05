В РНБО розкрили зміст трьох нових пакетів санкцій

Глава держави повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України провела засідання, на якому розглянула низку економічних питань і посилення санкцій.

"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки - незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - анонсував Зеленський.



Секретар РНБО Олександр Литвиненко зазначив, що готують три нові пакети санкцій проти фізичних та юридичних осіб РФ

"Служба безпеки разом з розвідувальними органами, Службою зовнішньої розвідки та Головним управлінням розвідки, пропонує ввести санкції щодо 83 фізичних осіб за сприяння експорту російських нафтопродуктів і продуктів держави-агресора. Йдеться фактично про "тіньовий флот"", - сказав він.

За його словами, другий пакет за пропозиціями Міністерства культури та інформаційної політики буде включати 41 фізичну особу та 47 юридичних осіб. Це виробники пропагандистських російських фільмів, та компанії, які спеціалізуються на розповсюдженні матеріалів антиукраїнського змісту.

Третій пакет санкцій, сформований СБУ на основі матеріалі Міністерства культури та інформполітики, буде запроваджений щодо росіян, які сприяли вивезенню українського надбання з музеїв на окупованій території України.