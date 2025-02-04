Зеленський заявив про розкриття тіньових фінансових схем і анонсував нові санкції РНБО

В Україні нещодавно відбулися заміни керівників Податкової служби та Фінмоніторингу. Наразі вже є перші результати змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні було проведе засідання Ради національної безпеки на якому відбулись важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні.

"Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень", - заявив Зеленський.

За його словами, відповідні матеріали уже було передано до правоохоронних органів.Президент зауважив, що розслідування мають бути обʼєктивними, попри те, хто порушує закон.

"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - підкреслив Зеленський.