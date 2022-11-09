У РНБО розкрили нові маніпуляції РФ щодо переговорів з Україною

У Кремлі почали маніпулювати темою поновлення переговорів РФ з Україною, стверджуючи, нібито у Москви для цього немає жодних попередніх умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Так, у відомстві навели низку заяв представників міністерства закордонних справ Російської Федерації, які оцінюються як маніпуляційні.

Йдеться зокрема про заяву представника МЗС РФ Андрія Руденка про те, що "Україна ухвалила закон, який забороняє їй вести переговори з РФ".

"Це їх вибір, ми завжди заявляли про готовність до переговорів, що були перервані не з нашої вини… з нашого боку попередніх умов немає жодних…", - цитує російського чиновника Центр протидії дезінформації.

Також наводиться заява спікера МЗС РФ Марії Захарової про те, що "РФ та Україна не ведуть конструктивних переговорів з квітня після того, як Київ не відповів на пропозиції РФ… (водночас) на готовність Києва до переговорів прямо впливає Захід, який постачає Україні зброю".