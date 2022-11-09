В СНБО раскрыли новые манипуляции РФ по переговорам с Украиной

В Кремле принялись манипулировать темой возобновления переговоров РФ с Украиной, утверждая, якобы у Москвы для этого нет никаких предварительных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины

Так, в ведомстве привели ряд заявлений представителей министерства иностранных дел Российской Федерации, которые оцениваются как манипуляционные.

Речь идет, в частности, о заявлении представителя МИД РФ Андрея Руденко о том, что "Украина приняла закон, запрещающий ей вести переговоры с РФ".

"Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к переговорам, прерванным не по нашей вине… с нашей стороны предварительных условий нет никаких…", - цитирует российского чиновника Центр противодействия дезинформации.

Также приводится заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой о том, что "РФ и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля после того, как Киев не ответил на предложения РФ… (в то же время) на готовность Киева к переговорам прямо влияет Запад, поставляющий Украине оружие".