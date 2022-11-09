ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В СНБО раскрыли новые манипуляции РФ по переговорам с Украиной

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 02:59
В СНБО раскрыли новые манипуляции РФ по переговорам с Украиной Фото: в Стамбуле весной проходили переговоры Украины и России (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кремле принялись манипулировать темой возобновления переговоров РФ с Украиной, утверждая, якобы у Москвы для этого нет никаких предварительных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины

Так, в ведомстве привели ряд заявлений представителей министерства иностранных дел Российской Федерации, которые оцениваются как манипуляционные.

Речь идет, в частности, о заявлении представителя МИД РФ Андрея Руденко о том, что "Украина приняла закон, запрещающий ей вести переговоры с РФ".

"Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к переговорам, прерванным не по нашей вине… с нашей стороны предварительных условий нет никаких…", - цитирует российского чиновника Центр противодействия дезинформации.

Также приводится заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой о том, что "РФ и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля после того, как Киев не ответил на предложения РФ… (в то же время) на готовность Киева к переговорам прямо влияет Запад, поставляющий Украине оружие".

Напомним, в конце сентября президент Владимир Зеленский поставил точку в переговорах с РФ - глава государства отметил, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией только при новом руководстве в Кремле.

Обратим внимание, что ранее в сентябре в самом Кремле говорили об отсутствии предпосылок для переговоров.

Перед этим Зеленский предупреждал РФ, что проведение фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав России" сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.

В ноябре в США и НАТО заявили, что не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти, в частности, после освобождения Херсона.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Война России против Украины Переговоры в Турции
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов