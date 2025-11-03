UA

РНБО реформують: Зеленський підписав указ про зміну структури

Фото: президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №816/2025, яким затверджено нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова та указ Зеленського.

Документ визначає оновлену систему управління в РНБО та встановлює граничну чисельність працівників апарату - 252 штатні одиниці.

Згідно з указом, втратить чинність попередній документ від 26 лютого 2021 року, яким регулювалася діяльність апарату РНБО. Секретареві Ради нацбезпеки доручено привести штатний розпис у відповідність до нової структури.

Як зазначив секретар РНБО Рустем Умєров, ухвалене рішення - це не просто організаційна реформа, а крок до посилення ефективності системи національної безпеки в умовах війни.

"Нова структура сфокусована на ключових напрямках - обороні, розвитку оборонно-промислового комплексу, кібербезпеці, інформаційній політиці, економічній та енергетичній безпеці. Ми змінюємо підхід: менше бюрократії, більше системності, швидкості й відповідальності", - наголосив Умєров.

До оновленої структури входять служби та департаменти, що відповідають за воєнну, інформаційну, зовнішню, економічну, енергетичну, гуманітарну безпеку, а також координацію кризового реагування.

Серед ключових підрозділів:

  • Департамент з питань воєнної безпеки, мобілізації та територіальної оборони;
  • Департамент з питань оборонно-промислового комплексу;
  • Департамент інформаційної безпеки і кіберзахисту;
  • Департамент стратегічного діалогу та післявоєнного врегулювання;
  • Департамент економічної, фінансової та санкційної політики;
  • Головний ситуаційний центр України.

Перезавантаження РНБО і зміна уряду

Нагадаємо, у липні цього року Зеленський призначив Рустема Умерова новим секретарем РНБО України. До цього Умеров обіймав посаду міністра оборони.

Також нещодавно Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Руслана Хомчака і призначив замість нього Євгенія Острянського.

