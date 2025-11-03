СНБО реформируют: Зеленский подписал указ об изменении структуры

Документ определяет обновленную систему управления в СНБО и устанавливает предельную численность работников аппарата - 252 штатные единицы.

Согласно указу, утратит силу предыдущий документ от 26 февраля 2021 года, которым регулировалась деятельность аппарата СНБО. Секретарю Совета нацбезопасности поручено привести штатное расписание в соответствие с новой структурой.

Как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, принятое решение - это не просто организационная реформа, а шаг к усилению эффективности системы национальной безопасности в условиях войны.

"Новая структура сфокусирована на ключевых направлениях - обороне, развитии оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасности, информационной политике, экономической и энергетической безопасности. Мы меняем подход: меньше бюрократии, больше системности, скорости и ответственности", - подчеркнул Умеров.

В обновленную структуру входят службы и департаменты, отвечающие за военную, информационную, внешнюю, экономическую, энергетическую, гуманитарную безопасность, а также координацию кризисного реагирования.

Среди ключевых подразделений: