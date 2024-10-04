В РНБО пояснили, чому РФ запускає "Шахеди" на Білорусь

Востаннє, в ніч на 3 жовтня, за інформацією моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", російські ударні безпілотники могли залетіти до Білорусі в той момент, коли у повітрі був вертоліт з Лукашенком на борту.

А вже сьогодні стало відомо, що у білоруському селищі Калінковичі вибухнув "Шахед". Через це населений пункт залишився без світла.

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