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В СНБО объяснили, почему РФ запускает "Шахеды" в Беларусь

Иллюстративное фото: "Шахед" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне пытаются совершить провокацию. Именно поэтому их "Шахеды" залетают на территорию Беларуси.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Центра противодействий дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко написал в своем Telegram.

По его словам, такие действия российской армии являются попытками совершить провокацию у Мозырского НПЗ, чтобы в будущем обвинить Украину и требовать действий от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Русский дрон в это утро взорвался недалеко от Мозыря, в Калинковичах", - напомнил Коваленко.

Что предшествовало

Следует напомнить, что российские "Шахеды" уже неоднократно залетали на территорию Беларуси.

В последний раз, в ночь на 3 октября, по информации мониторингового канала "Белорусский Гаюн", российские ударные беспилотники могли залететь в Беларусь в тот момент, когда в воздухе был вертолет с Лукашенко на борту.

А уже сегодня стало известно, что в белорусском поселке Калинковичи взорвался "Шахед". Поэтому населенный пункт остался без света.

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