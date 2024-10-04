В СНБО объяснили, почему РФ запускает "Шахеды" в Беларусь

По его словам, такие действия российской армии являются попытками совершить провокацию у Мозырского НПЗ, чтобы в будущем обвинить Украину и требовать действий от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Русский дрон в это утро взорвался недалеко от Мозыря, в Калинковичах", - напомнил Коваленко.

Что предшествовало

Следует напомнить, что российские "Шахеды" уже неоднократно залетали на территорию Беларуси.