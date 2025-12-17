У РНБО пояснили, чому у Путіна вкотре заявили про нібито "взяття" Куп'янська

"Міністр оборони РФ (Андрій – ред.) Бєлоусов продовжує брехати, що Росія контролює Купʼянськ. Насправді ж, більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян", - заявив Коваленко.

За словами керівника ЦПД РНБО, всі чиновники російського диктатора Володимира Путіна, від Валерія Герасімова, який першим заявив про нібито контроль міста, до Бєлоусова продовжують брехню при самому ж Путіні.

"Повʼязувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше з бажанням еліт і оточення Путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони і розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам Путін хоче воювати далі", - додав він.