RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В СНБО объяснили, почему у Путина в очередной раз заявили о якобы "взятии" Купянска

Фото: в СНБО объяснили, почему окружение Путина в очередной раз заявляет о якобы "взятии" Купянска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армейское руководство РФ боится поплатиться за поражения своими должностями, именно поэтому уже в который раз заявляет о якобы "взятии" Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

"Министр обороны РФ (Андрей - ред.) Белоусов продолжает врать, что Россия контролирует Купянск. На самом деле, большую часть города контролируют Силы обороны Украины, и продолжают зачистку от россиян", - заявил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД СНБО, все чиновники российского диктатора Владимира Путина, от Валерия Герасимова, который первым заявил о якобы контроле города, до Белоусова продолжают ложь при самом же Путине.

"Связывать такие действия можно не только со страхом поплатиться за поражения должностями, а скорее с желанием элит и окружения Путина продолжить войну любой ценой, поэтому они и рассказывают ему о победах. Правда, и сам Путин хочет воевать дальше", - добавил он.

 

Операция ВСУ в Купянске

Напомним, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени. Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОКремльКупянскВторжение России в Украину