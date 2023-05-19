UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В РНБО підтвердили. Зеленський буде присутній на саміті G7 в Японії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У РНБО підтвердили, що президент Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті G7 в Японії. Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Хто б сумнівався, що наш президент там (на саміті G7 в Хіросімі - ред.) не буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно країні, в будь-якій точці світу обов'язково буде знаходитися для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни", - сказав Данілов.

Що стосується саміту G7, то, за словами секретаря РНБО, там будуть прийматися дуже важливі речі, і тому саме фізична присутність нашого президента абсолютно важлива для відстоювання інтересів України.

Передісторія

Нагадаємо, спочатку в ОП лише допускали візит президента Володимира Зеленського на саміт в Хіросімі. Заступник керівника ОП Ігор Жовква допустив, що ця поїздка глави держави залежатиме від ситуації на фронті.

Однак прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда згодом заявив, що Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт, який відбудеться 19-21 травня. А візьме участь онлайн і виступить вже в цю неділю.

Вже сьогодні в Bloomberg з'явилася інформація про те, що глава держави таки особисто візьме участь у саміті "Групи семи". Крім того, видання повідомило, що президент України полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРНБОЯпоніяG7