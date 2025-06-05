UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ярмолюк, Ванат та інші: офіційна заявка молодіжної збірної України на Євро-2025

Фото: "Синьо-жовті" стартують на ЧЄ 12 червня (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Тренерський штаб молодіжної збірної України на чолі з Унаї Мельгосою визначився з офіційною заявкою команди на фінальну частину Євро-2025.

Хто зіграє на Євро

За регламентом до списку ввійшли три воротарі та 20 польових гравців. Найбільше представництво у заявці має київське "Динамо" - вісім гравців. По два футболісти представляють львівські "Карпати", ковалівський "Колос", та польську "Лехію".

Склад молодіжної збірної України

Воротарі:

  • Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Георгій Єрмаков ("Олександрія")
  • Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія)

Захисники:

  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Костянтин Вівчаренко ("Динамо")
  • Віталій Роман ("Рух")
  • Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина)
  • Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)
  • Володимир Салюк ("Металіст 1925")
  • Едуард Козік ("Колос")
  • Ілля Крупський ("Ворскла")

Півзахисники:

  • Назар Волошин ("Динамо")
  • Валентин Рубчинський ("Динамо")
  • Максим Брагару ("Динамо")
  • Володимир Бражко ("Динамо")
  • Ілля Квасниця ("Карпати")
  • Олег Очеретько ("Карпати")
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)
  • Антон Царенко ("Лехія", Польща)
  • Владислав Велетень ("Колос")
  • Олександр Яцик ("Зоря")

Нападники:

  • Богдан В'юнник ("Лехія", Польща)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Зароаз українська команда готується до турніру в Іспанії. Завтра, 6 червня в передмісті Мадрида Алькорконі на арені "Санто Домінго Стедіум" збірна проведе товариський поєдинок проти Іспанії (U-21). Початок - о 21:30 за київським часом. Матч транслюватиметься наживо медіасервісом MEGOGO та YouTube-каналом УАФ.

Молодіжний ЧЄ-2025: що відомо

Турнір пройде з 11 до 28 червня у восьми містах Словаччини. Участь візьмуть 16 команд.

На першому етапі збірні змагатимуться на груповій стадії.

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.

Матчі збірноюї України в групі:

  • 12 червня, 19:00, Україна - Данія
  • 15 червня, 19:00, Україна - Фінляндія
  • 18 червня, 19:00, Україна - Нідерланди

По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до плей-офф. Фінал відбудеться 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.

Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів.

Збірна України – віце-чемпіон Євро-2006 та бронзовий призер минулої першості, яка проходила в 2023 році.

Раніше розповіли, як національна збірна України готується до матчу з Канадою на міжнародному турнірі в Торонто.

Також пригадали найбільш екзотичних суперників "синьо-жовтих" в історії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол