Ярмолюк, Ванат и другие: официальная заявка молодежной сборной Украины на Евро-2025

Тренерский штаб молодежной сборной Украины во главе с Унаи Мельгосой определился с официальной заявкой команды на финальную часть Евро-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
По регламенту в список вошли три вратаря и 20 полевых игроков. Наибольшее представительство в заявке имеет киевское "Динамо" - восемь игроков. По два футболиста представляют львовские "Карпаты", ковалевский "Колос", и польскую "Лехию".
Состав молодежной сборной Украины
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Сейчас украинская команда готовится к турниру в Испании. Завтра, 6 июня в пригороде Мадрида Алькорконе на арене "Санто Доминго Стэдиум" сборная проведет товарищеский поединок против Испании (U-21). Начало - в 21:30 по киевскому времени. Матч будет транслироваться вживую медиасервисом MEGOGO и YouTube-каналом УАФ.
Турнир пройдет с 11 по 28 июня в восьми городах Словакии. Участие примут 16 команд.
На первом этапе сборные будут соревноваться на групповой стадии.
Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния
Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения
Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия
Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.
Матчи сборной Украины в группе:
По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.
Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.
Сборная Украины - вице-чемпион Евро-2006 и бронзовый призер прошлого первенства, которое проходило в 2023 году.
Ранее рассказали, как национальная сборная Украины готовится к матчу с Канадой на международном турнире в Торонто.
Также вспомнили самых экзотических соперников "сине-желтых" в истории.