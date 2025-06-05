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Ярмолюк, Ванат и другие: официальная заявка молодежной сборной Украины на Евро-2025

Фото: "Сине-желтые" стартуют на ЧЕ 12 июня (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Тренерский штаб молодежной сборной Украины во главе с Унаи Мельгосой определился с официальной заявкой команды на финальную часть Евро-2025.

Кто сыграет на Евро

По регламенту в список вошли три вратаря и 20 полевых игроков. Наибольшее представительство в заявке имеет киевское "Динамо" - восемь игроков. По два футболиста представляют львовские "Карпаты", ковалевский "Колос", и польскую "Лехию".

Состав молодежной сборной Украины

Вратари:

  • Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Георгий Ермаков ("Александрия")
  • Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания)

Защитники:

  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Константин Вивчаренко ("Динамо")
  • Виталий Роман ("Рух")
  • Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция)
  • Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)
  • Владимир Салюк ("Металлист 1925")
  • Эдуард Козик ("Колос")
  • Илья Крупский ("Ворскла")

Полузащитники:

  • Назар Волошин ("Динамо")
  • Валентин Рубчинский ("Динамо")
  • Максим Брагару ("Динамо")
  • Владимир Бражко ("Динамо")
  • Илья Квасница ("Карпаты")
  • Олег Очеретько ("Карпаты")
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
  • Антон Царенко ("Лехия", Польша)
  • Владислав Велетень ("Колос")
  • Александр Яцик ("Заря")

Нападающие:

  • Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Сейчас украинская команда готовится к турниру в Испании. Завтра, 6 июня в пригороде Мадрида Алькорконе на арене "Санто Доминго Стэдиум" сборная проведет товарищеский поединок против Испании (U-21). Начало - в 21:30 по киевскому времени. Матч будет транслироваться вживую медиасервисом MEGOGO и YouTube-каналом УАФ.

Молодежный ЧЕ-2025: что известно

Турнир пройдет с 11 по 28 июня в восьми городах Словакии. Участие примут 16 команд.

На первом этапе сборные будут соревноваться на групповой стадии.

Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.

Матчи сборной Украины в группе:

  • 12 июня, 19:00, Украина - Дания
  • 15 июня, 19:00, Украина - Финляндия
  • 18 июня, 19:00, Украина - Нидерланды

По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.

Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.

Сборная Украины - вице-чемпион Евро-2006 и бронзовый призер прошлого первенства, которое проходило в 2023 году.

Ранее рассказали, как национальная сборная Украины готовится к матчу с Канадой на международном турнире в Торонто.

Также вспомнили самых экзотических соперников "сине-желтых" в истории.

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Футбол