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Перше тренування "синьо-жовтих" у Торонто: хто готується до матчу з Канадою (фото)

Торонто, Середа 04 червня 2025 15:28
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Перше тренування "синьо-жовтих" у Торонто: хто готується до матчу з Канадою (фото) Фото: Збірна в Канаді поки працює в полегшеному режимі (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України, яка вчора прибула до Торонто для участі в міжнародному товариському турнірі Canadian Shield, провела перше тренування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

План підготовки від Реброва

Повідомляється, що у всі неігрові дні "синьо-жовті" під керівництвом тренерського штабу Сергія Реброва працюватимуть у режимі одноденних занять.

У команді немає незапланованих втрат. Після прибуття до Північної Америки всі футболісти готуються до матчів у загальній групі.

Нагадаємо, що до Канади у складі національної команди прибули 24 футболісти.

Склад збірної України:

Воротарі:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
  • Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

  • Микола Матвієнко ("Шахтар")
  • Валерій Бондар ("Шахтар")
  • Олександр Тимчик ("Динамо")
  • Богдан Михайліченко ("Полісся")
  • Олександр Мартинюк ("Олександрія")
  • Ілля Забарний ("Борнмут", Англія)
  • Максим Таловєров ("Плімут", Англія)
  • Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Півзахисники:

  • Микола Шапаренко ("Динамо")
  • Микола Михайленко ("Динамо")
  • Олександр Піхальонок ("Динамо")
  • Владислав Кабаєв ("Динамо")
  • Георгій Судаков ("Шахтар")
  • Єгор Назарина ("Шахтар")
  • Артем Бондаренко ("Шахтар")
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся")
  • Іван Калюжний ("Олександрія")
  • Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
  • Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
  • Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападник:

  • Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Перше тренування &quot;синьо-жовтих&quot; у Торонто: хто готується до матчу з Канадою (фото)

Перше тренування &quot;синьо-жовтих&quot; у Торонто: хто готується до матчу з Канадою (фото)

Перше тренування &quot;синьо-жовтих&quot; у Торонто: хто готується до матчу з Канадою (фото)

Перше тренування &quot;синьо-жовтих&quot; у Торонто: хто готується до матчу з Канадою (фото)

Перше тренування &quot;синьо-жовтих&quot; у Торонто: хто готується до матчу з Канадою (фото)

Футболісти збірної України на тренуванні (фото: УАФ)

Розклад матчів "синьо-жовтих" та де дивитися

У турнірі Canadian Shield візьмуть участь чотири збірні: Україна, Канада, Кот-д'Івуар та Нова Зеландія.

Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками.

Матчі збірної України (за київським часом)

  • 7 червня, 22:30, Канада – Україна
  • 10 червня, 00:00, Нова Зеландія – Україна

Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.

У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх зустрічей.

Прямі трансляції матчів "синьо-жовтих" у Канаді будуть доступні на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

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