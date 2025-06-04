Перше тренування "синьо-жовтих" у Торонто: хто готується до матчу з Канадою (фото)

Збірна України, яка вчора прибула до Торонто для участі в міжнародному товариському турнірі Canadian Shield, провела перше тренування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу .

План підготовки від Реброва

Повідомляється, що у всі неігрові дні "синьо-жовті" під керівництвом тренерського штабу Сергія Реброва працюватимуть у режимі одноденних занять.

У команді немає незапланованих втрат. Після прибуття до Північної Америки всі футболісти готуються до матчів у загальній групі.

Нагадаємо, що до Канади у складі національної команди прибули 24 футболісти.

Склад збірної України:

Воротарі:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

Микола Матвієнко ("Шахтар")

Валерій Бондар ("Шахтар")

Олександр Тимчик ("Динамо")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Олександр Мартинюк ("Олександрія")

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія)

Максим Таловєров ("Плімут", Англія)

Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Півзахисники:

Микола Шапаренко ("Динамо")

Микола Михайленко ("Динамо")

Олександр Піхальонок ("Динамо")

Владислав Кабаєв ("Динамо")

Георгій Судаков ("Шахтар")

Єгор Назарина ("Шахтар")

Артем Бондаренко ("Шахтар")

Олексій Гуцуляк ("Полісся")

Іван Калюжний ("Олександрія")

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)

Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападник:

Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Футболісти збірної України на тренуванні (фото: УАФ)

Розклад матчів "синьо-жовтих" та де дивитися

У турнірі Canadian Shield візьмуть участь чотири збірні: Україна, Канада, Кот-д'Івуар та Нова Зеландія.

Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками.

Матчі збірної України (за київським часом)

7 червня, 22:30, Канада – Україна

10 червня, 00:00, Нова Зеландія – Україна

Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.

У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх зустрічей.

Прямі трансляції матчів "синьо-жовтих" у Канаді будуть доступні на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.