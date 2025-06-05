Футбол для Каддафі та перша гастроль Нігера: як збірна України грала проти екзотичних суперників

Перед зустрічами на Canadian Shield із, скажімо так, не зовсім звичними суперниками — Канадою і, особливо, Новою Зеландією — згадаємо, які екзотичні збірні протистояли "синьо-жовтим" у попередні часи.

Лівія – Україна – 1:1 (2004 рік)

Це був не стільки спортивний захід, скільки спортивно-бізнесово-політичний. Україна взяла курс на зближення у стосунках з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі та в якості дружнього жесту відрядила до Тріполі команду Олега Блохіна.

Поле стадіону в столиці Джамахірії було настільки в жахливому стані, що про участь головних зірок, зокрема Андрія Шевченка, мова не йшла. Зрештою, й експериментальний склад справився зі завданням та зіграв з господарями унічию.

За Україну свій єдиний гол у лавах "синьо-жовтих" провів Адріан Пуканич. Лівійці зрівняли рахунок після помилки Олександра Шовковського.

Цей поєдинок став першим та поки залишається єдиним для нашої національної команди в Африці.

Через два роки команди зіграли й матч-відповідь. Україна, що готувалась до ЧС-2006 розгромила номінальних гостей у швейцарському Госсау – 3:0. Забили Володимир Єзерський, Олексій Бєлік та Андрій Воробей.

Україна – Нігер – 2:1 (2014 рік)

Через десять років Федерації футболу України (так тоді іменувалась сучасна УАФ) якимось дивом вдалося виписати на гру в Київ збірну Республіки Нігер.

Для екзотичної команди це взагалі був перший виїзд за межі Африки. І, до речі, передостанній. Окрім "синьо-жовтих", нігерці в своїй історії провели ще лише один матч проти неафриканського суперника – ОАЕ. А Україна – так і залишається єдиним європейським опонентом в історії цієї загадкової команди.

Незважаючи на це, розгрому в Києві не вийшло. Українці відкрили рахунок, суперники зрівняли, а перемогу команді Михайла Фоменка приніс гол Тараса Степаненка.

Україна – Бахрейн – 1:1 (2021 рік)

У травні 2021-го до Харкова на товариський матч завітала збірна Бахрейну. За всю свою історію представники острівної країни в Перській затоці провели лише три матчі з європейськими суперниками: окрім "синьо-жовтих", с білорусами та сербами.

Вболівальники не дочекались домінування підопічних Андрія Шевченка. Більш того, гості відкрили рахунок з пенальті та майже виграли матч. Україну врятував Віктор Циганков на 90+1 хвилині.

Україна – Коста-Ріка – 4:0 (2006 рік)

До Коста-Ріки зверхнього ставлення не була, адже команда мала досвід виступів на ЧС-1990, тоді як "синьо-жовті" готувались до дебюту на Мундіалі.

Центральноамериканська команда також проводила підготовку до ЧС-2006 от і заскочила в Київ. Україна повністю переграла гостей (4:0) та здобула впевнену перемогу завдяки голам Сергія Назаренка, Андрія Воробея, Максима Калініченка та Олексія Бєліка.

ОАЕ – Україна – 1:1 (1994 рік)

На момент цієї гри збірна України не провела ще жодного офіційного поєдинку (лише товариські) і саме готувалася до старту в першому своєму відборі – до Євро-1996. Команда ОАЕ натомість мала досвід участі в ЧС-1990.

Контрольний матч пройшов у німецькому Грассау. Збірна ОАЕ, яка була номінальним господарем, відкрила рахунок наприкінці першого тайму. Україна відігралась на 90-й хвилині завдяки голу форварда "Дніпра" Бориса Фінкеля.