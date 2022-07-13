Ярмоленко присоединился к "Аль-Айну" Реброва

32-летний вингер перебрался в чемпионат ОАЭ. Там он снова будет работать под руководством Сергея Реброва.

Ярмоленко подписал с "Аль-Айном" 1-летний контракт. Достался эмиратскому гранду украинец бесплатно. С 1 июля он находился в статусе свободного агента после четырех сезонов в "Вест Хэме" (83 матча во всех турнирах, 12 мячей, 7 ассистов). Еще один сезон перед тем вингер отыграл за дортмундскую "Боруссию".

В 2007-2018 гг. Андрей Ярмоленко защищал цвета "Динамо". За это время он провел 340 поединков в общей сложности, в которых забил 137 голов и отдал 90 результативных передач. С "бело-синими" украинец стал 3-разовым чемпионом Украины, завоевал 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.

Ярмоленко мог вернуться в "Динамо", но стороны не согласовали условия контракта. Под руководством Реброва, который привел "Аль-Айн" к чемпионству в сезоне 2021/22, вингер играл в составе "Динамо".