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Ярмоленко присоединился к "Аль-Айну" Реброва

Фото: Андрей Ярмоленко в составе сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко решил продолжить игровую карьеру в эмиратском "Аль-Айне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

32-летний вингер перебрался в чемпионат ОАЭ. Там он снова будет работать под руководством Сергея Реброва.

Ярмоленко подписал с "Аль-Айном" 1-летний контракт. Достался эмиратскому гранду украинец бесплатно. С 1 июля он находился в статусе свободного агента после четырех сезонов в "Вест Хэме" (83 матча во всех турнирах, 12 мячей, 7 ассистов). Еще один сезон перед тем вингер отыграл за дортмундскую "Боруссию".

В 2007-2018 гг. Андрей Ярмоленко защищал цвета "Динамо". За это время он провел 340 поединков в общей сложности, в которых забил 137 голов и отдал 90 результативных передач. С "бело-синими" украинец стал 3-разовым чемпионом Украины, завоевал 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.

Ярмоленко мог вернуться в "Динамо", но стороны не согласовали условия контракта. Под руководством Реброва, который привел "Аль-Айн" к чемпионству в сезоне 2021/22, вингер играл в составе "Динамо".

К слову, недавно составили предварительный гид сезоном 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Сергей РебровЯрмоленко