Ярмоленко близок к возвращению в "Динамо", – источник
Подорвать трансферный рынок Украины готовится руководство киевского "Динамо". В столицу может вернуться лидер украинской сборной Андрей Ярмоленко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бомбардир".
32-летний вингер получил предложение о возвращении в Киев. Ветеран в настоящее время изучает ряд вариантов продолжения карьеры.
Ярмоленко якобы уже провел разговор с наставником "Динамо" Мирчей Луческу. Румынский специалист заверил украинца, что видит его в составе своей команды. Воспитанник "бело-синих" взял время на размышления над предложением.
В данный момент Ярмоленко без клуба. Он получил статус свободного агента после четырех сезонов в "Вест Хэме" (83 матча во всех турнирах, 12 мячей, 7 ассистов). Еще один сезон перед этим вингер отыграл за дортмундскую "Боруссию".
В 2007-2018 гг. Андрей Ярмоленко защищал цвета "Динамо". За это время он провел 340 поединков в общей сложности, в которых забил 137 голов и отдал 90 результативных передач. С "бело-синими" украинец стал 3-разовым чемпионом Украины, завоевал 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.
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