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Ярмоленко приєднався до "Аль-Айна" Реброва

Фото: Андрій Ярмоленко в складі збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко вирішив продовжити ігрову кар'єру в еміратському "Аль-Айні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

32-річний вінгер перебрався в чемпіонат ОАЕ. Там він знову працюватиме під керівництвом Сергія Реброва.

Ярмоленко підписав із "Аль-Айном" 1-річний контракт. Дістався еміратському гранду українець безкоштовно. Із 1 липня він перебував у статусі вільного агента після чотирьох сезонів у "Вест Хемі" (83 матчі в усіх турнірах, 12 м'ячів, 7 асистів). Ще один сезон перед тим вінгер відіграв за дортмундську "Боруссію".

У 2007-2018 рр. Андрій Ярмоленко захищав кольори "Динамо". За цей час він провів 340 поєдинків загалом, у яких забив 137 голів і віддав 90 результативних передач. Із "біло-синіми" українець став 3-разовим чемпіоном України, здобув 2 Кубки та 3 Суперкубки України.

Ярмоленко міг повернутися в "Динамо", але сторони не погодили умови контракту. Під орудою Реброва, який привів "Аль-Айн" до чемпіонства в сезоні 2021/22, вінгер грав у складі "Динамо".

До слова, нещодавно склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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Сергей РебровЯрмоленко