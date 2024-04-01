Ярмоленко піднявся в топ-5 бомбардирів УПЛ усіх часів: хто попереду лідера "Динамо"

Перемога київського "Динамо" над полтавською "Ворсклою" у 22-му турі чемпіонату України стала особливою для вінгера столичного гранда Андрія Ярмоленка. Він оформив один із м'ячів і продовжив перегони за титулом найрезультативнішого футболіста елітного дивізіону в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

34-річний українець залікував травму та повернувся на поле після 5-місячної паузи. На 66-й хвилині поєдинку з полтавцями він замінив Кабаєва.

Ярмоленко витратив трохи більше десяти хвилин, щоб відзначитися забитим м'ячем. Бражко після перехоплення вивів вінгера на побачення з Ісенком, а партнер елегантно перекинув м'яч над воротарем. Гол ветерана став п'ятим для "Динамо", а "Ворскла" лише потім зусиллями Ковталюка оформила м'яч престижу.

Гол Ярмоленка став для нього 104-м у чемпіонатах України. За цим показником він випередив колишнього нападника збірної України Жуніора Мораєса, який забивав у складі "Динамо" та донецьких "Металурга" та "Шахтаря". Лідер "біло-синіх" опинився на 5-й позиції в списку бомбардирів усіх часів.

Найближчий орієнтир Ярмоленка – Андрій Воробей. Забивний нападник початку 2000-х оформив 105 м'ячів за "Шахтар", "Дніпро", київський "Арсенал" і харківський "Металіст". Далі розташувалися Євген Селезньов (117 м'ячів) і дві легенди "Динамо" – Сергій Ребров (123) і Максим Шацьких (124).

Топ-5 бомбардирів чемпіонату України в історії: