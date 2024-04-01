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Ярмоленко поднялся в топ-5 бомбардиров УПЛ всех времен: кто впереди лидера "Динамо"

Полтава, Понедельник 01 апреля 2024 11:33
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Ярмоленко поднялся в топ-5 бомбардиров УПЛ всех времен: кто впереди лидера "Динамо" Фото: Андрей Ярмоленко голом отпраздновал возвращение на поле (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Победа киевского "Динамо" над полтавской "Ворсклой" в 22-м туре чемпионата Украины стала особенной для вингера столичного гранда Андрея Ярмоленко. Он оформил один из мячей и продолжил гонку за титулом самого результативного футболиста элитного дивизиона в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

34-летний украинец залечил травму и вернулся на поле после 5-месячной паузы. На 66-й минуте поединка с полтавчанами он заменил Кабаева.

Ярмоленко потратил чуть больше десяти минут, чтобы отличиться забитым мячом. Бражко после перехвата вывел вингера на свидание с Исенко, а партнер элегантно перебросил мяч над вратарем. Гол ветерана стал пятым для "Динамо", а "Ворскла" лишь позже усилиями Ковталюка оформила мяч престижа.

Гол Ярмоленко стал для него 104-м в чемпионатах Украины. По этому показателю он опередил бывшего нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса, который забивал в составе "Динамо", а также донецких "Металлурга" и "Шахтера". Лидер "бело-синих" оказался на 5-й позиции в списке бомбардиров всех времен.

Ближайший ориентир Ярмоленко – Андрей Воробей. Забивной нападающий начала 2000-х оформил 105 мячей за "Шахтер", "Днепр", киевский "Арсенал" и харьковский "Металлист". Далее расположились Евгений Селезнев (117 мячей) и две легенды "Динамо" – Сергей Ребров (123) и Максим Шацких (124).

Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины в истории:

  • 124 – Максим Шацких
  • 123 – Сергей Ребров
  • 117 – Евгений Селезнев
  • 105 – Андрей Воробей
  • 104 – Андрей Ярмоленко

К слову, ранее "Шахтер" в столице разгромил "Оболонь" с дублем Шведа.

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