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Ярмоленко летом может покинуть "Вест Хэм"

Новости » Спорт     06.02.2020 - 12:50
Ярмоленко летом может покинуть "Вест Хэм"
Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)

Лондонский клуб готов рассмотреть предложения по украинцу

"Вест Хэм Юнайтед" намерен расстаться с украинским вингером Андреем Ярмоленко. Об этом сообщает Football Insider.

Лондонский клуб летом выставит 30-летнего футболиста на трансфер. При этом "молотобойцы" понимают, что не смогут выручить за игрока те же деньги, за которые его покупали у дортмундской "Боруссии" летом 2018 года. Тогда за футболиста было уплачено 21 млн евро.

Действующий контракт Ярмоленко с клубом рассчитан до 2022 года. Однако в соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта.

В текущем сезоне украинец провел 15 поединков, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Сейчас игрок восстанавливается после травмы, полученной в декабре. Планируется, что в строй Ярмоленко вернется в конце февраля. Прошлый раз он выходил в стартовом составе 23 ноября в домашней игре против "Тоттенхэма" (2:3).

Напомним, УЕФА назвал финт украинца в матче квалификации Евро-2020 против Португалии лучшим моментом игрового дня. Своим ложным замахом Ярмоленко дезориентировал двух игроков команды соперника.

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