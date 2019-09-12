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Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэма" в августе

Новости » Спорт    12.09.2019 - 21:23
Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэма" в августе
Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)

Это был его первый гол после травмы и дебютный в сезоне

Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" выиграл в голосовании болельщиков "Вест Хэма" за лучший мяч команды в августе. Об этом сообщается в Twitter лондонского клуба.

В голосовании также принимали участие два гола нападающего Себастьяна Алле и результативные удары игроков академии Натана Холланда и Джо Пауэлла.

"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации гол месяца в августе", - указано в сообщении.

Отметим, что Ярмоленко забил в четвертом туре АПЛ, а это был его первый гол после травмы и дебютный в сезоне.

Украинец получил травму в октябре прошлого года в матче девятого тура Премьер-лиги против "Тоттенхэма". У украинца диагностировали повреждение ахиллового сухожилия, после чего на поле он уже не выходил.

Всего вингер успел провести за английский клуб 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

"Вест Хэм" после четырех сыгранных туров идет на 7 месте в турнирной таблице АПЛ.

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