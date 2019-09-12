Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэма" в августе

Это был его первый гол после травмы и дебютный в сезоне
Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" выиграл в голосовании болельщиков "Вест Хэма" за лучший мяч команды в августе. Об этом сообщается в Twitter лондонского клуба.
В голосовании также принимали участие два гола нападающего Себастьяна Алле и результативные удары игроков академии Натана Холланда и Джо Пауэлла.
"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации гол месяца в августе", - указано в сообщении.
The story. The goal. The celebration.— West Ham United (@WestHam) September 12, 2019
There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... pic.twitter.com/cm5TCHoiqf
Отметим, что Ярмоленко забил в четвертом туре АПЛ, а это был его первый гол после травмы и дебютный в сезоне.
Украинец получил травму в октябре прошлого года в матче девятого тура Премьер-лиги против "Тоттенхэма". У украинца диагностировали повреждение ахиллового сухожилия, после чего на поле он уже не выходил.
Всего вингер успел провести за английский клуб 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
"Вест Хэм" после четырех сыгранных туров идет на 7 месте в турнирной таблице АПЛ.