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Ярмоленко влітку може покинути "Вест Хем"

Новини » Спорт     06.02.2020 - 12:50
Ярмоленко влітку може покинути "Вест Хем"
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

Лондонський клуб готовий розглянути пропозиції щодо українця

"Вест Хем Юнайтед" має намір розлучитися з українським вінгера Андрієм Ярмоленком. Про це повідомляє Football Insider.

Лондонський клуб влітку виставить 30-річного футболіста на трансфер. При цьому "молотобійці" розуміють, що не зможуть виручити за гравця ті ж гроші, за які його купували у дортмундської "Боруссії" влітку 2018 року. Тоді за футболіста було сплачено 21 млн євро.

Чинний контракт Ярмоленко з клубом розрахований до 2022 року. Однак в угоді є опція, яка передбачає продовження контракту.

У поточному сезоні українець провів 15 поєдинків, відзначившись 3 голами і 1 результативною передачею. Зараз гравець відновлюється після травми, отриманої в грудні. Планується, що до ладу Ярмоленко повернеться в кінці лютого. Минулий раз він виходив в стартовому складі 23 листопада в домашній грі проти "Тоттенхема" (2:3).

Нагадаємо, УЄФА назвав фінт українця в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Португалії кращим моментом ігрового дня. Своїм хибним замахом Ярмоленко дезорієнтував двох гравців команди суперника.

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