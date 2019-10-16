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УЕФА назвал финт Ярмоленко в матче с Португалией лучшим моментом дня

Новости » Спорт    16.10.2019 - 15:05
УЕФА назвал финт Ярмоленко в матче с Португалией лучшим моментом дня
Фото: (facebook.com/ffukraine)

Вингер сборной Украины отметился ярким действием

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал обманное движение полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в матче квалификации Евро-2020 против Португалии лучшим проявлением мастерства за игровой день. Видео яркого эпизода пресс-служба европейского футбольного органа опубликовала в Twitter.

Своим ложным замахом украинец дезориентировал двух игроков португальской сборной, пропустив мяч на правый фланг на Александра Караваева.

"Дерзкое, скрытое и обманное движение от Ярмоленко", - указано в посте УЕФА.

Команда Андрея Шевченко обыграла действующих чемпионов Европы со счетом 2:1 и досрочно вышла на Евро-2020. Ярмоленко в этом матче отличился голом.

Кроме того, сборная Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы 2020 года. Для этого "сине-желтым" достаточно набрать одно очко в заключительном поединке отбора Евро-2020 с Сербией, который пройдет 17 ноября в Белграде.

Досрочные путевки на турнир также завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша и Испания.

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