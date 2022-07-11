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Ярмоленко близький до повернення в "Динамо", – джерело

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 09:52
Ярмоленко близький до повернення в "Динамо", – джерело Фото: Андрій Ярмоленко в складі збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Підірвати трансферний ринок України готується керівництво київського "Динамо". До столиці може повернутися лідер української збірної Андрій Ярмоленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бомбардир".

32-річний вінгер отримав пропозицію щодо повернення в Київ. Ветеран нині вивчає низку варіантів продовження кар'єри.

Ярмоленко нібито вже провів розмову з керманичем "Динамо" Мірчею Луческу. Румунський фахівець запевнив українця, що бачить його в складі своєї команди. Вихованець "біло-синіх" узяв час на роздуми над пропозицією.

Зараз Ярмоленко без клубу. Він отримав статус вільного агента після чотирьох сезонів у "Вест Хемі" (83 матчі в усіх турнірах, 12 м'ячів, 7 асистів). Ще один сезон перед тим вінгер відіграв за дортмундську "Боруссію".

У 2007-2018 рр. Андрій Ярмоленко захищав кольори "Динамо". За цей час він провів 340 поєдинків загалом, у яких забив 137 голів і віддав 90 результативних передач. Із "біло-синіми" українець став 3-разовим чемпіоном України, здобув 2 Кубки та 3 Суперкубки України.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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Динамо Ярмоленко
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