Різниця в ціні - до 7 гривень: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 14 липня

На українському паливному ринку зберігається цінова стабільність, проте розрив у вартості між різними мережами АЗК залишається відчутним. Сьогодні, 14 липня, водії можуть зекономити до 7 гривень на кожному літрі пального залежно від обраної заправки.
Де найвигідніші ціни на бензин, дизель та автогаз - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Фото: ціни на АЗС 14 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Максимальна економія: Найбільша різниця в ціні спостерігається на дизельне пальне преміальних марок - заправляючись на "Укрнафті" замість SOCAR, можна зекономити 7 грн на кожному літрі.
Автогаз: Різниця між лідерами ринку (OKKO, WOG, SOCAR) та "Укрнафтою" складає 3,50 грн/л. При заправці повного бака (наприклад, 40 л) економія становитиме 140 грн.
Бензин: На стандартному бензині А-95 різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією становить 5 грн на літрі, а на преміум - 6 гривень.