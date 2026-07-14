Різниця в ціні - до 7 гривень: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 14 липня

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Преміальний сегмент: Найвищі ціни на бензин 100-ї марки тримаються на рівні 88,90 грн/л у мережах OKKO, WOG та SOCAR.

Найвищі ціни на бензин 100-ї марки тримаються на рівні 88,90 грн/л у мережах OKKO, WOG та SOCAR. Конкурентність: Мережі OKKO та WOG демонструють ідентичне ціноутворення майже на весь асортимент пального.

Мережі OKKO та WOG демонструють ідентичне ціноутворення майже на весь асортимент пального. Доступніші варіанти: Мережа "Укрнафта" продовжує пропонувати найбільш демократичні ціни, зокрема на автогаз, який тут коштує 38,40 грн/л, тоді як у конкурентів ціна сягає 41,90 грн/л. Також "Укрнафта" залишається єдиною з представлених мереж, де в асортименті доступний бензин А-92.

Фото: ціни на АЗС 14 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 81,90 грн

Бензин 95 (Energy): 76,90 грн

Бензин А-95: 73,90 грн

Бензин А-92: 69,90 грн

ДП (Energy): 76,90 грн

ДП: 74,90 грн

Газ: 38,40 грн

Враховуючи зазначені показники (на прикладі 50 літрів) можна зекономики:

Бензин А-95: Заправивши повний бак на "Укрнафті", ви витратите на 250 грн менше , ніж на преміальних мережах.

Заправивши повний бак на "Укрнафті", ви витратите на , ніж на преміальних мережах. Дизельне пальне: Економія при заправці бака 50 літрів складе 250 грн .

Економія при заправці бака 50 літрів складе . Автогаз: Вигода при заправці 50 літрів складе 175 грн.

Ключові висновки

Максимальна економія: Найбільша різниця в ціні спостерігається на дизельне пальне преміальних марок - заправляючись на "Укрнафті" замість SOCAR, можна зекономити 7 грн на кожному літрі.

Автогаз: Різниця між лідерами ринку (OKKO, WOG, SOCAR) та "Укрнафтою" складає 3,50 грн/л. При заправці повного бака (наприклад, 40 л) економія становитиме 140 грн.

Бензин: На стандартному бензині А-95 різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією становить 5 грн на літрі, а на преміум - 6 гривень.