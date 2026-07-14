Разница в цене - до 7 гривен: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 14 июля

На украинском топливном рынке сохраняется ценовая стабильность, однако разрыв в стоимости между разными сетями АЗК остается ощутимым. Сегодня, 14 июля, водители могут сэкономить до 7 гривен на каждом литре горючего в зависимости от выбранной заправки.
Где самые выгодные цены на бензин, дизель и автогаз – читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Фото: цены на АЗС 14 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Максимальная экономия: Самая большая разница в цене наблюдается на дизельном топливе премиальных марок - заправляясь на "Укрнафте" вместо SOCAR, можно сэкономить 7 грн на каждом литре.
Автогаз: Разница между лидерами рынка (OKKO, WOG, SOCAR) и "Укрнафтой" составляет 3,50 грн/л. При заправке полного бака (например, 40 л) экономия составит 140 грн.
Бензин: На стандартном бензине А-95 разница между самым дешевым и дорогим предложением составляет 5 грн на литре, а на премиум - 6 гривен.