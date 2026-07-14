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Разница в цене - до 7 гривен: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 14 июля

08:36 14.07.2026 Вт
2 мин
Сколько стоит самое дорогое и дешевое топливо сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Фото: сколько стоит топливо на АЗС 14 июля (коллаж РБК-Украина)

На украинском топливном рынке сохраняется ценовая стабильность, однако разрыв в стоимости между разными сетями АЗК остается ощутимым. Сегодня, 14 июля, водители могут сэкономить до 7 гривен на каждом литре горючего в зависимости от выбранной заправки.

Где самые выгодные цены на бензин, дизель и автогаз – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Премиальный сегмент: Самые высокие цены на бензин 100 марки держатся на уровне 88,90 грн/л в сетях OKKO, WOG и SOCAR.
  • Конкурентность: Сети OKKO и WOG показывают идентичное ценообразование практически на весь ассортимент горючего.
  • Более доступные варианты: Сеть "Укрнафта" продолжает предлагать наиболее демократичные цены, в том числе на автогаз, который здесь стоит 38,40 грн/л, тогда как у конкурентов цена достигает 41,90 грн/л. Также "Укрнафта" остается единственной из представленных сетей, где в ассортименте доступен бензин А-92.

Фото: цены на АЗС 14 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн

Учитывая указанные показатели (на примере 50 литров) можно сэкономить:

  • Бензин А-95: Заправив полный бак на "Укрнафте", вы потратите на 250 грн меньше чем на премиальных сетях.
  • Дизельное топливо: Экономия при заправке бака 50 литров составит 250 грн .
  • Автогаз: Удобство при заправке 50 литров составит 175 грн .

Ключевые выводы

Максимальная экономия: Самая большая разница в цене наблюдается на дизельном топливе премиальных марок - заправляясь на "Укрнафте" вместо SOCAR, можно сэкономить 7 грн на каждом литре.

Автогаз: Разница между лидерами рынка (OKKO, WOG, SOCAR) и "Укрнафтой" составляет 3,50 грн/л. При заправке полного бака (например, 40 л) экономия составит 140 грн.

Бензин: На стандартном бензине А-95 разница между самым дешевым и дорогим предложением составляет 5 грн на литре, а на премиум - 6 гривен.

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