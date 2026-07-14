Разница в цене - до 7 гривен: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 14 июля

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Премиальный сегмент: Самые высокие цены на бензин 100 марки держатся на уровне 88,90 грн/л в сетях OKKO, WOG и SOCAR.

Самые высокие цены на бензин 100 марки держатся на уровне 88,90 грн/л в сетях OKKO, WOG и SOCAR. Конкурентность: Сети OKKO и WOG показывают идентичное ценообразование практически на весь ассортимент горючего.

Сети OKKO и WOG показывают идентичное ценообразование практически на весь ассортимент горючего. Более доступные варианты: Сеть "Укрнафта" продолжает предлагать наиболее демократичные цены, в том числе на автогаз, который здесь стоит 38,40 грн/л, тогда как у конкурентов цена достигает 41,90 грн/л. Также "Укрнафта" остается единственной из представленных сетей, где в ассортименте доступен бензин А-92.

Фото: цены на АЗС 14 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 81,90 грн

Бензин 95 (Energy): 76,90 грн

Бензин А-95: 73,90 грн

Бензин А-92: 69,90 грн

ДТ (Energy): 76,90 грн

ДТ: 74,90 грн

Газ: 38,40 грн

Учитывая указанные показатели (на примере 50 литров) можно сэкономить:

Бензин А-95: Заправив полный бак на "Укрнафте", вы потратите на 250 грн меньше чем на премиальных сетях.

Заправив полный бак на "Укрнафте", вы потратите на чем на премиальных сетях. Дизельное топливо: Экономия при заправке бака 50 литров составит 250 грн .

Экономия при заправке бака 50 литров составит . Автогаз: Удобство при заправке 50 литров составит 175 грн .

Ключевые выводы

Максимальная экономия: Самая большая разница в цене наблюдается на дизельном топливе премиальных марок - заправляясь на "Укрнафте" вместо SOCAR, можно сэкономить 7 грн на каждом литре.

Автогаз: Разница между лидерами рынка (OKKO, WOG, SOCAR) и "Укрнафтой" составляет 3,50 грн/л. При заправке полного бака (например, 40 л) экономия составит 140 грн.

Бензин: На стандартном бензине А-95 разница между самым дешевым и дорогим предложением составляет 5 грн на литре, а на премиум - 6 гривен.