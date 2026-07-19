Різниця на баку - 325 грн. Які ціни АЗС встановили на бензин, дизель та газ 19 липня

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Порівняння цін: Найнижчу вартість бензину А-95 пропонує мережа "Укрнафта" (75,40 грн), тоді як найвищий показник зафіксовано у мережі SOCAR (81,90 грн для А-95).

Найнижчу вартість бензину А-95 пропонує мережа "Укрнафта" (75,40 грн), тоді як найвищий показник зафіксовано у мережі SOCAR (81,90 грн для А-95). Вартість газу: У мережах WOG, OKKO та SOCAR ціна на скраплений газ становить 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті" (38,40 грн).

У мережах WOG, OKKO та SOCAR ціна на скраплений газ становить 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті" (38,40 грн). Різниця на повному баку: При заправці 50 літрів бензину А-95 різниця між найдешевшою ("Укрнафта") та найдорожчою (SOCAR) мережею зі списку складає 325 грн.

Фото: ціни на АЗС 19 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Євро: 79,90 грн (повний бак 50 л - 3 995 грн)

ДП Pulls: 83,90 грн

ДП Євро: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн (повний бак 50 л - 3 945 грн)

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 91,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 81,90 грн (повний бак 50 л - 4 095 грн)

ДП NANO Extro: 84,90 грн

ДП NANO: 81,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 82,40 грн

Бензин 95 (Energy): 78,40 грн

Бензин А-95: 75,40 грн (повний бак 50 л - 3 770 грн)

Бензин А-92: 71,40 грн

ДП (Energy): 78,40 грн

ДП: 76,40 грн

Газ: 38,40 грн

Скільки коштує повний бак (50 л)?

Розрахунок вартості заправки 50 літрів бензину А-95 станом на сьогодні дозволяє чітко побачити, скільки ви можете зекономити, обираючи мережу АЗС:

"Укрнафта": 3 770 грн

WOG: 3 945 грн

OKKO: 3 995 грн

SOCAR: 4 095 грн

При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) складає 325 гривень.

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