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Різниця на баку - 325 грн. Які ціни АЗС встановили на бензин, дизель та газ 19 липня

11:11 19.07.2026 Нд
2 хв
Скільки коштує заправити повний бак сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Фото: які ціни на пальне на популярних АЗС 19 липня (колаж РБК-Україна)

Станом на 19 липня вартість пального в українських мережах АЗС залишається на стабільному рівні. Після вчорашнього подвійного зростання вартість пального застигла.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Порівняння цін: Найнижчу вартість бензину А-95 пропонує мережа "Укрнафта" (75,40 грн), тоді як найвищий показник зафіксовано у мережі SOCAR (81,90 грн для А-95).
  • Вартість газу: У мережах WOG, OKKO та SOCAR ціна на скраплений газ становить 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті" (38,40 грн).
  • Різниця на повному баку: При заправці 50 літрів бензину А-95 різниця між найдешевшою ("Укрнафта") та найдорожчою (SOCAR) мережею зі списку складає 325 грн.

Фото: ціни на АЗС 19 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн (повний бак 50 л - 3 995 грн)
  • ДП Pulls: 83,90 грн
  • ДП Євро: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн (повний бак 50 л - 3 945 грн)
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 91,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 81,90 грн (повний бак 50 л - 4 095 грн)
  • ДП NANO Extro: 84,90 грн
  • ДП NANO: 81,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,40 грн
  • Бензин 95 (Energy): 78,40 грн
  • Бензин А-95: 75,40 грн (повний бак 50 л - 3 770 грн)
  • Бензин А-92: 71,40 грн
  • ДП (Energy): 78,40 грн
  • ДП: 76,40 грн
  • Газ: 38,40 грн

Скільки коштує повний бак (50 л)?

Розрахунок вартості заправки 50 літрів бензину А-95 станом на сьогодні дозволяє чітко побачити, скільки ви можете зекономити, обираючи мережу АЗС:

  • "Укрнафта": 3 770 грн
  • WOG: 3 945 грн
  • OKKO: 3 995 грн
  • SOCAR: 4 095 грн

При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) складає 325 гривень.

Преміальне пальне: огляд цін

  • Бензин 100: Найвища ціна у мережі SOCAR (91,90 грн), далі йдуть OKKO (89,90 грн) та WOG (88,90 грн).
  • Дизель (преміум): Найдорожчий дизель у мережі SOCAR (ДП NANO Extro - 84,90 грн), OKKO (ДП Pulls - 83,90 грн) та WOG (ДП Mustang - 82,90 грн).
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