Різниця на баку - 325 грн. Які ціни АЗС встановили на бензин, дизель та газ 19 липня

Станом на 19 липня вартість пального в українських мережах АЗС залишається на стабільному рівні. Після вчорашнього подвійного зростання вартість пального застигла.
Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Фото: ціни на АЗС 19 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Розрахунок вартості заправки 50 літрів бензину А-95 станом на сьогодні дозволяє чітко побачити, скільки ви можете зекономити, обираючи мережу АЗС:
При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) складає 325 гривень.