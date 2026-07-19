Разница на баке - 325 грн. Какие цены АЗС установили на бензин, дизель и газ 19 июля

По состоянию на 19 июля стоимость топлива в украинских сетях АЗС остается на стабильном уровне. После вчерашнего двойного роста стоимость топлива застыла.
Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Фото: цены на АЗС 19 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Расчет стоимости заправки 50 литров бензина А-95 по состоянию на сегодняшний день позволяет четко увидеть, сколько вы можете сэкономить, выбирая сеть АЗС:
При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью ("Укрнафта") и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 325 гривен.